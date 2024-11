VIDEO – Inter… is on fire! Al Mondiale per Club, sfottò al Milan che resta a guardare?

L’Inter sarà una delle due squadre italiane che parteciperà al Mondiale per Club FIFA. Dopo che è stato svelato il trofeo del la competizione, i nerazzurri hanno omaggiato con un video un po’ particolare pubblicato sui social, richiamando la “famosa” canzone “Freed from Desire” utilizzata dai tifosi rossoneri nell’anno dello scudetto e dedicata a Stefano Pioli. Pura casualità o frecciata al Milan che guarderà la competizione da casa?

MONDIALE PER CLUB – Ora è stato svelato anche il trofeo che verrà sollevato dalla squadra vincitrice. Il FIFA Club World Cup, la Coppa del Mondo per Club che si svolgerà per la prima volta nel 2025 ha ora il suo simbolo, la coppa che verrà assegnata al Club che si aggiudicherà la competizione nella finale del 13 luglio 2025. Il Mondiale per Club FIFA, per la prima volta nel nuovo format con 32 squadre, si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025 in 12 stadi, con 11 città americane coinvolte. L’Inter conoscerà le proprie avversarie giovedì 5 dicembre alle 19 (ore italiana), grazie al sorteggio che si terrà a Miami e durante il quale si comporranno gli 8 gironi da 4 squadre.

L’Inter omaggia il trofeo della nuova competizione, sfottò al Milan?

IL VIDEO – Pochi giorni fa la FIFA ha svelato il trofeo della nuova competizione. Progettato dalla FIFA stesso e realizzato in collaborazione con il marchio di gioielli di lusso Tiffany & Co. Verrà consegnato ai vincitori della prima edizione della Coppa del Mondo per Club FIFA, che saranno incoronati dopo la finale al MetLife Stadium di New York, New Jersey. Nel video promozionale pubblicato attraverso i canali ufficiali, l’Inter ha omaggiato il trofeo e la nuova competizione, inserendo anche la celebre canzone “Freed from Desire“. Sfottò nei confronti del Milan che resterà a guardare, o pure casualità?