VIDEO – Inter-Genoa, le Tartarughe Ninja invadono San Siro!

Domani in Inter-Genoa la squadra di Inzaghi scenderà in campo con una maglia speciale in collaborazione con Paramount+. Per l’occasione, le Tartarughe Ninja appaiono non solo al posto del logo del main sponsor, ma anche direttamente al Meazza: il video.

LA NOVITÀ – Le Tartarughe Ninja invadono San Siro! Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raffaello fanno la loro apparizione per Inter-Genoa e saranno direttamente in campo durante la partita. Ovviamente non loro quattro al posto di altrettanti giocatori di Simone Inzaghi, ma sulle maglie. Questo per la collaborazione con Paramount+, lo sponsor tecnico, che promuove il film in uscita. Una scelta che appare particolarmente azzeccata, visto che i tifosi hanno preso d’assalto lo store in questi giorni per comprare la maglia dedicata.

In attesa di Inter-Genoa, ecco il video pubblicato dal club su YouTube con le Tartarughe Ninja protagoniste.