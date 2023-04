VIDEO – Inter, finalmente! E che Lukaku sia davvero uomo in più | L’editoriale del Direttore

Il video editoriale del lunedì del direttore di Inter-News.it, Riccardo Spignesi. L’Inter torna a vincere in campionato e lo fa anche in trasferta in casa dell’Empoli con un netto 0-3 e la doppietta di Romelu Lukaku.

SI TORNA A VINCERE – L’Inter torna a vincere in Serie A e senza subire gol, soprattutto in trasferta e con il ritorno al gol dei suoi attaccanti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku (autore di una doppietta). All’andata la sfida contro i toscani è stata la prima dei tanti problemi in questo 2023 per Simone Inzaghi, quindi la speranza è che adesso si possa essere invertire la rotta dopo lo 0-3 di ieri. Vittoria che non permette di accorciare la distanza in classifica, ma attenzione anche ad Atalanta-Roma in programma questa sera.

Per seguire l’intero editoriale del direttore di Inter-News.it guarda il video qui sotto, sulla Inter-News Web TV.

L’editoriale del direttore e non solo: tutte le info

SEGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci ogni giorno senza spendere un centesimo? Allora non perdere nessuna edizione di Good Morning Interfans e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. Solo sulla Inter-News Web TV puoi seguire quotidianamente il TG Inter-News, l’unico notiziario verticale sull’Inter realizzato sul web. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale).