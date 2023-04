VIDEO – Inter-Benfica, dal settore ospiti vergognoso lancio di fumogeni sugli spalti

In Inter-Benfica ieri non è andato tutto per il verso giusto lato ordine pubblico, per colpa dei tifosi ospiti (vedi articolo). C’è anche un video che testimonia quanto avvenuto, con un vergognoso lancio di fumogeni verso il settore sottostante.

PROBLEMI – Nel pomeriggio di ieri i tifosi di Inter e Benfica si erano ritrovati in centro a Milano, cantando cori assieme in un’atmosfera assolutamente tranquilla. Non si capisce, quindi, perché dai sostenitori portoghesi siano arrivati problemi prima e durante la gara. Nel prepartita si parla di un accenno di rissa all’esterno dell’impianto, poi dal settore ospiti sono stati – volutamente – lanciati dei fumogeni verso i tifosi del Secondo Anello Blu, con l’inevitabile reazione e l’intervento delle forze dell’ordine. I tifosi ospiti hanno poi lasciato il Meazza scortati, senza che ci fossero questioni con quelli dell’Inter. Risultano esserci dei fermati fra chi ha creato disordini.

Di seguito il video del lancio di fumogeni dal settore ospiti in Inter-Benfica, tratto dal canale YouTube alanews.