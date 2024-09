VIDEO – Inter-Atalanta, Inzaghi dà una lezione di calcio e domina Gasperini

L’Inter di Simone Inzaghi continua a macinare vittorie e prestazioni convincenti, e l’ultima dimostrazione di forza è arrivata con un rotondo 4-0 inflitto all’Atalanta.

INZAGHISMO – La vittoria dell’Inter a San Siro non solo consolida la posizione dei nerazzurri in campionato, ma rappresenta anche una chiara risposta a chi, negli ultimi anni, ha osannato il gioco di Gian Piero Gasperini, spesso considerato come uno dei migliori allenatori italiani per la sua capacità di innovare tatticamente. Tutto vero, se non fosse che Simone Inzaghi negli anni all’Inter ha sicuramente studiato i meccanismi di Gasperini e per certi versi anche migliorati, superando lui e soprattutto anche sé stesso. Sta facendo il giro del web un video emblematico di una delle azioni dell’Inter durante la partita contro l’Atalanta. L’azione, che ha inizio dai piedi sicuri di Yann Sommer e Benjamin Pavard, racchiude l’essenza del gioco voluto da Inzaghi: una manovra fluida, precisa e corale, in cui ogni singolo giocatore interpreta il proprio ruolo con intelligenza e flessibilità. In questa sequenza, si può vedere come Pavard inizi l’azione per poi spostarsi sulla fascia sinistra, partecipando attivamente alla costruzione del gioco e dimostrando come il concetto di posizione fissa sia ormai superato nella squadra di Inzaghi.

Inzaghi e la lezione di calcio a Gasperini (e non solo)

EVOLUZIONE DEL CALCIO – Ciò che colpisce di più in questa Inter è la sincronizzazione perfetta dei movimenti senza palla, la capacità di aggredire gli spazi e di non dare mai punti di riferimento agli avversari. Almeno tre giocatori si inseriscono in profondità, sfruttando gli spazi creati dalla manovra a partire dalla difesa. I “braccetti” che si allargano e giocano in posizione avanzata, quasi da attaccanti esterni. Federico Dimarco nella posizione di centravanti, a giro Hakan Calhanoglu o Nicolò Barella in posizione arretrata, quasi da difensori centrali, si abbassano per ricevere palla e smistare il pallone. L’Inter di Simone Inzaghi sta dimostrando di aver raggiunto un livello di maturità e consapevolezza tattica che la rende una delle squadre più temibili del panorama calcistico italiano e non solo. La vittoria contro l’Atalanta non è solo un risultato importante in termini di classifica, ma anche una prova tangibile dell’evoluzione di un gioco che in qualche modo passerà alla storia.

