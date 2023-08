VIDEO – Inter a lavoro prima del Cagliari! Darmian novità importante

L’Inter questa mattina si è ritrovata in allenamento presso il centro sportivo Appiano Gentile per preparare la sfida di lunedì sera contro il Cagliari. Una novità importante riguarda Matteo Darmian.

IN ALLENAMENTO – L’Inter anche oggi si è ritrovata in allenamento per preparare l’importante sfida contro il Cagliari in programma lunedì sera, valida per la seconda giornata di campionato. Da segnalare la presenza di Matteo Darmian, almeno per quanto riguarda la prima parte dell’allenamento. Durante la seconda parte dell’allenamento (caratterizzata anche da una partitella), il giocatore si è allenato a parte.