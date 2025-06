VIDEO IN – Tarantino: «Inter, seconda squadra utile per la formazione. Nome e stadio…»

Massimo Tarantino, Responsabile del Settore Giovanile dell’Inter, oggi ha parlato dal palco del “Festival della Serie A” riguardo il lavoro del club nerazzurro con i giovani e di seconda squadra in Serie C. Insieme a lui anche Pierluigi Carta, responsabile del settore giovanile del Cagliari, Angelo Carbone del Sassuolo. La nostra inviata Elisa Luceri ha raccolto le dichiarazioni del dirigente nerazzurro.

ATTENDERE I GIOVANI – : Tanto lavoro sui giovani, ma l’età media dell’Inter in finale di Champions League aveva cinque anni di differenza rispetto il PSG. Massimo Tarantino risponde a Michele Criscitiello, presentatore per l’occasione: «Siamo un po’ incoerenti nel nostro paese, perché tutti parliamo di giovani poi però manca sempre l’ultimo pezzo. Se oggi un club fa tantissimo sforzi per far crescere i giovani, se ti manca quel pezzo sei un po’ incoerente. Questo però purtroppo capita spesso perché manca il coraggio. Il nostro sistema è sempre sotto una grandissima lente, chiunque deve fare delle scelte soggette a critiche e questo va un po’ a paralizzare il percorso dei giovani per paura di sbagliare. Ma anche i giocatori più esperti possono sbagliare. Mi auguro, da addetto ai lavori, che i giovani possano giocare permettendosi anche di sbagliare».

Inter Under-23, ulteriori aggiornamenti sul progetto giovani

SECONDA SQUADRA – Massimo Tarantino poi si sofferma a parlare del progetto seconda squadra per l’Inter: «Più benefici e vantaggi nell’avere la seconda squadra? Non sappiamo ancora quale sarà la denominazione della seconda squadra. Per noi sarà un’esperienza totalmente nuova, abbiamo visto le difficoltà che si possono presentare dietro questo tipo di progetto. Stiamo cercando di allestire un gruppo cercando di avere intanto la chiarezza di quale sarà l’obiettivo. Bisogna riconsiderare anche il numero della prima squadra: oggi una squadra di 23 giocatori non può affrontare una stagione fatta di 60 partite. Stiamo lavorando per mettere a disposizione dell’allenatore, senza metterlo in difficoltà, una rosa allargata per allenare una rosa accettabile. Sapendo di poter usufruire di 6 o 7 talenti all’interno del gruppo Under-23. Sono convinto che questo ulteriore step di dare ai nostri ragazzi di completare il percorso di formazione iniziato nelle giovanili. Seconda squadra a Monza? È una possibilità. Abbiamo una rosa di tanti talenti, su tutti Topalovic anche se non è cresciuto nel nostro settore giovanile, ma anche Spinaccè, Lavelli, tutti ragazzi che hanno delle potenzialità».

Seconda squadra Inter in Serie C, nome e stadio. Tanti talenti! Parla Tarantino

Video realizzato dall’inviata Elisa Luceri presente al “Festival della Serie A” a Parma per Inter-News.it