VIDEO IN – Tarantino: «All’Inter valorizziamo giovani calciatori e allenatori! Vedi Chivu»

Massimo Tarantino, Responsabile del Settore Giovanile dell’Inter, oggi ha parlato dal palco del “Festival della Serie A” riguardo il lavoro del club nerazzurro con i giovani e di seconda squadra in Serie C. Insieme a lui anche Pierluigi Carta, responsabile del settore giovanile del Cagliari, Angelo Carbone del Sassuolo. Tarantino si è soffermato a parlare della crescita non solo dei giovani calciatori, ma anche degli allenatori, come nel caso di Cristian Chivu. La nostra inviata Elisa Luceri ha raccolto le dichiarazioni del dirigente nerazzurro.

ENORME SODDISFAZIONE – Massimo Tarantino elogia il percorso del settore giovanile dell’Inter, in particolare la Primavera, che oltre ad essere campione d’Italia, ha anche visto cinque dei giovani talenti fare l’esordio in prima squadra: «Per noi è stata una stagione bella per le esperienze che ci ha portato, certificata con la vittoria dello scudetto. Il percorso di tutta la stagione è stata bello, anche in Youth League arrivano primi su trentasei top club europei. È stata una stagione piena di soddisfazioni, soprattutto nel vedere cinque de nostri ragazzi fare l’esordio in prima squadra: Mike Aidoo, Thomas Berenbruch, Matteo Cocchi, Luka Topalovic e Giacomo De Pieri. L’obiettivo principale dell’Inter è quello di sviluppare al meglio gli atleti e farli diventare dei professionisti. Abbiamo deciso insieme alla proprietà e al nostro presidente di mettere al centro del progetto i ragazzi».

Chivu dalla Primavera dell’Inter alla prima squadra, anche lui in crescita!

CHIVU IN PRIMA SQUADRA – Massimo Tarantino parla anche della scelta di puntare su Cristian Chivu come allenatore della Prima squadra, dopo l’esperienza in Primavera: «Tutto questo è anche figlio di percorsi individuali, non è solo merito dell’Inter: Cristian Chivu ha i suoi meriti. Oggi valorizzare le risorse umane è importante, che siano calciatori o allenatori. Grazie agli investimenti del club, ci mette in condizione di avere enormi strumenti e in un ambiente molto sereno. Dobbiamo lavorare bene, ma senza avere l’assillo del risultato. L’anno scorso è stato il mio primo anno all’Inter e vorrei ricordare come in un amichevole di agosto tra squadre giovanili come Inter e Como, i due allenatori erano Chivu e Cesc Fabregas. Piano piano stiamo valorizzando non solo i calciatori, ma anche gli allenatori. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Chivu, è super preparato. Una persona stupenda che ha un rapporto bellissimo con i ragazzi. L’esperienza del suo vissuto da calciatore è importante: questi sono tre componenti importanti per fare l’allenatore e all’Inter farà le sue esperienze. Anche Simone Inzaghi ha cominciato dalla Primavera della Lazio, Inzaghi di adesso non è quello della Primavera della Lazio. Il percorso che ha fatto gli ha permesso di fare l’esperienza».

Tarantino al Festival della Serie A

Video realizzato dall’inviata Elisa Luceri presente al “Festival della Serie A” a Parma per Inter-News.it