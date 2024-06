VIDEO IN – Oristanio, l’agente in sede dell’Inter. Martinez vicino

L’agente di Gaetano Oristanio, Giuseppe Riso, è arrivato poco fa nella sede dell’Inter per trattare l’addio in prestito del suo assistito. C’entra l’operazione con il Genoa per Josep Martinez? Il video dal redattore Onorio Ferraro su Youtube.

PRESTITO – Gaetano Oristanio è stato uno dei giovani più contesi in questi giorni dalle squadre di media-bassa classifica della Serie A. Il giocatore di ritorno dal prestito con il Cagliari non è stato riscattato e il club sardo ha perso così la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo. Il Genoa lo ha chiesto nell’operazione che potrebbe portare Josep Martinez all’Inter, la trattativa è in via di definizione.

Oristanio porta Martinez all’Inter?

INCONTRO – Come riportato dal nostro redattore Onorio Ferraro dalla sede di Viale della Liberazione a Milano, Giuseppe Riso e l’Inter ora sono a colloquio. L’agente di Oristanio sta probabilmente parlando del futuro del suo assistito, prossimo alla cessione verso il Genoa. In caso di sì alla destinazione ci sarebbe il via libera per l’acquisto di Josep Martinez. L’operazione si concluderebbe ad una cifra intorno ai 15 milioni di euro, compresa la cifra cash e la contropartita. Alla fine dell’incontro ci saranno le risposte alle domande, sembra che si stia definendo in questi momenti il futuro anche del portiere del Genoa.