VIDEO IN – Luis Henrique al CONI per l’idoneità sportiva: il saluto ai tifosi

Luis Henrique è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell’Inter. L’esterno offensivo brasiliano, prelevato dal Marsiglia è arrivato ieri sera a Milano e questa mattina ha sostenuto le consuete visite mediche. Ora al CONI, ha salutato i tifosi presenti. Presente il nostro inviato a Milano, Onorio Ferraro.

VISITE MEDICHE – Accompagnato dai membri dello staff medico interista, il giocatore ha completato gli esami presso una clinica specializzata del capoluogo lombardo, per poi spostarsi nei minuti successivi al CONI, dove ha appena raggiunto il centro di medicina sportiva per ottenere l’idoneità agonistica. Anche lì, davanti all’ingresso, non sono mancati alcuni tifosi nerazzurri, ai quali Luis Henrique ha rivolto un saluto sorridente, segno di entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura. L’operazione è ormai chiusa da giorni: l’Inter ha deciso di affondare il colpo approfittando della finestra extra di mercato aperta per le squadre partecipanti al Mondiale per Club. L’esterno brasiliano, classe 2001, arriva per rinforzare le corsie laterali a disposizione del mister (con Simone Inzaghi ancora in bilico).

Inter, già due acquisti per la prossima stagione

NUOVO RINFORZO – Luis Henrique si unisce così a Petar Sucic, altro rinforzo già definito in questa fase iniziale di calciomercato. L’Inter vuole farsi trovare pronta per l’appuntamento iridato di metà giugno e, in tal senso, ha deciso di anticipare i tempi con innesti mirati e funzionali. Nel frattempo, la nostra redazione è presente sul posto con un inviato Onorio Ferraro che sta seguendo da vicino ogni fase di questa intensa giornata per il nuovo acquisto nerazzurro. Dopo il completamento dell’iter medico, si attende solo l’annuncio ufficiale del club, che potrebbe arrivare già in giornata. Il Mondiale per Club è alle porte, e l’Inter accelera.