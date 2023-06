VIDEO IN – Inter in partenza per Istanbul, il primo ad arrivare è Zhang!

Giorno di partenza in casa Inter con il viaggio della squadra in direzione Istanbul, dove Simone Inzaghi e la sua squadra affronteranno il Manchester City in finale di UEFA Champions League. Di seguito il video dell’arrivo della dirigenza a Malpensa ripreso dalle telecamere di Inter-News.it.

IN VIAGGIO – Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, è il primo ad arrivare a Malpensa prima della partenza della squadra. Presenti anche i dirigenti Dario Baccin e Beppe Marotta, pronti a partire insieme alla squadra in direzione Istanbul dove l’Inter sfiderà il Manchester City in finale di Champions League sabato 10 giugno alle 21.

Fonte: Canale YouTube [Inter-News.it]