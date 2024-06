VIDEO IN – Il ds del Venezia conferma l’Inter su Tessmann

Quest’oggi sono passate diverse persone dalla sede dell’Inter di Viale della Liberazione. Tra queste anche il ds del Venezia Filippo Antonelli, che ha parlato in questo modo di Tanner Tessmann in presenza del nostro redattore Onorio Ferraro. Il video da Youtube.

MERCATO – Ufficialmente il calciomercato inizierà il primo luglio, ma l’Inter sta anticipando il lavoro e sta incontrando diversi agenti e club in questi giorni. L’obiettivo è dare la rosa al completo a Simone Inzaghi all’inizio del ritiro pre-campionato. Oggi nella sede di Viale della Liberazione è arrivato Filippo Antonelli, ds del Venezia, che già aveva parlato con la dirigenza poco più di una settimana fa. Tanner Tessmann sul tavolo.

Venezia-Inter, Antonelli conferma su Tessmann

CONFERME – Filippo Antonelli ha confermato all’uscita dalla sede dell’Inter l’interesse proprio del club nerazzurro per un tesserato del Venezia: «Tessmann? Sì, abbiamo parlato di lui ma non è l’unico. Si capisce, vediamo un po’». C’è perciò un’apertura da parte della dirigenza del club neo-promosso in Serie A, che cerca però qualche giocatore per migliorare la rosa. L’Inter ha Gaetano Oristanio e non solo tra i calciatori giovani in uscita, Antonelli lo ha notato: «Oristanio? Ci interessa, ma adesso è presto». Nei prossimi giorni ci saranno perciò altri incontri.