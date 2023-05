VIDEO IN – Antonello: «Derby Milan-Inter spettacolo mondiale!»

Antonello, Amministratore Delegato Corporate dell’Inter, ha partecipato all’evento ‘Il Foglio a San Siro’ allo Stadio Giuseppe Meazza, all’indomani della vittoria per 0-2 nel derby contro il Milan per l’andata delle semifinali di Champions League. Ecco il video dall’inviato di Inter-News.it, Alberto Gallo.

IL COMMENTO – La mattina dopo il vittorioso derby Milan-Inter 0-2 è di Alessandro Antonello, AD Corporate, la voce della società per dare un giudizio su quanto visto al Meazza. Lo fa proprio dallo stadio teatro ieri della stracittadina di Champions League, manifestando la propria soddisfazione per la vittoria ma avvertendo di come serva chiudere la pratica al ritorno fra cinque giorni. «Siamo molto felici per quello che è successo ieri, non solo per l’Inter ma anche per la città di Milano e il calcio italiano», ha detto. Leggi qui e qui le dichiarazioni integrali di Antonello, raccolte dal nostro inviato.

Ecco il video di Antonello in occasione dell’evento, realizzato dall’inviato di Inter-News.it al Meazza Alberto Gallo.