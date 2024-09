VIDEO – Frattesi e Dumfries, in nazionale un’altra storia! Il futuro all’Inter? | Inter-News Web TV

Davide Frattesi e Denzel Dumfries incantano con la nazionale, mentre all’Inter sono di fatto – in base alle prime tre stagionali – due panchinari. Nel video pubblicato sulla Inter-News WEB TV, Emanuele Rossi analizza il possibile futuro in nerazzurro per i due giocatori.

DOPPIA VELOCITÀ – In nazionale titolari, fondamentali e in gol. All’Inter ‘solo’ riserve. Questa la situazione di Davide Frattesi e Denzel Dumfries, che lanciano segnali inequivocabili dalla sosta per le nazionali. I due vanno di fatto a una doppia velocità in base alla maglia che indossano, ovvero quelle delle rispettive nazionali e quella nerazzurra. Nel video, pubblicato sulla Inter-News Web TV, il nostro Emanuele Rossi analizza quello che potrebbe essere il futuro dei due a Milano, specialmente a livello di impiego e di minutaggio.

INTER-NEWS WEB TV – ECCO COME SEGUIRCI

SEGUICI OVUNQUE – Oltre alla nostra WEB TV e al video di oggi riguardante la lista UEFA, puoi seguire Inter-News anche su tutti i canali social. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e l’ultima novità WhatsApp (iscriviti). Ma ci puoi trovare anche in video su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).