VIDEO – Dumfries-Theo Hernandez anche agli Europei: rispunta lo striscione!

La rivalità Dumfries-Theo Hernandez non conosce confini. Dopo il derby Milan-Inter del 22 aprile, quello della seconda stella, il duello si è ripetuto ieri in Olanda-Francia (0-0). Una partita in cui non si sono registrati scontri in campo, ma dove fuori è spuntato di nuovo un certo striscione.

NULLA DI FATTO – Ieri Olanda-Francia è diventata il primo 0-0 di questi Europei. Una partita dalla quale ci si aspettava certamente di più, ma che comunque permette a entrambe le nazionali di sommare punti in ottica passaggio del turno. Sia Denzel Dumfries sia Theo Hernandez hanno giocato novanta minuti, senza però ripetere gli scontri dei vari derby fra Inter e Milan. Con l’olandese che è diventato involontario protagonista per il gol annullato a Xavi Simons, complice una sua posizione attiva di fuorigioco a ostacolare il tentativo di parata del milanista Mike Maignan. Ma a fare notizia, per il duello Dumfries-Theo Hernandez, è di nuovo un certo striscione.

Dumfries contro Theo Hernandez, la rivalità prosegue fuori dal campo

Denzel Dumfries 🆚 Theo Hernández, vanavond bij Nederland – Frankrijk. De rivaliteit tussen de twee is ook te zien bij de Oranje-mars in Leipzig! 😂 pic.twitter.com/s6Aa4Oxv2x — VoetbalPrimeur (@VoetbalPrimeur) June 21, 2024



IL CONFRONTO – Già negli scorsi giorni, Dumfries aveva detto di non avere certo Theo Hernandez come amico. Ora, la rivalità si trasferisce anche fuori dal campo. C’è un video che circola sui social della partita di ieri, o meglio dei tifosi dell’Olanda presenti a Lipsia per la partita di ieri. E cosa spunta? Il famoso striscione del “cane” Theo Hernandez al guinzaglio di Dumfries, che il giocatore dell’Inter aveva esposto (con gusto) durante la parata scudetto sul pullman scoperto lo scorso 28 aprile. Una goliardata, passata da qualche tifoso, che gli era costata cara. Perché la FIGC, a seguito di un’indagine, aveva multato Dumfries per lo sfottò a Theo Hernandez. Ma qui, visto che a metterlo in bella vista sono stati dei tifosi e per giunta fuori dallo stadio, non potrà esserci nessuna sanzione.