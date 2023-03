VIDEO – Condò: «Darmian commovente! Bene Inzaghi nelle scelte»

Paolo Condò dagli studi di Sky Sport definisce commovente la prestazione di Matteo Darmian, ammonito nel primo tempo perché costretto a prendersi un giallo sacrificandosi di fatto per la squadra dopo l’errore di Nicolò Barella. Il giornalista si complimenta con Simone Inzaghi non solo per la scelta di lasciarlo in campo che lo ha premiato, ma soprattutto per le scelte di formazione iniziali e l’ingresso di Romelu Lukaku per sfruttare la sua fisicità e il contributo in difesa.

