VIDEO – Buchanan-Inter, si tratta: la distanza con il Club Brugge

Buchanan può diventare a gennaio un nuovo giocatore dell’Inter: è in corso la trattativa con il Club Brugge. Per il laterale canadese c’è ancora distanza, ma anche ottimismo: il punto nel video di Sky Sport.

LA POSIZIONE – Tajon Buchanan ieri per la seconda volta non era fra i convocati del Club Brugge: un chiaro segnale di come a gennaio possa cambiare aria, con l’Inter in prima fila per aggiudicarselo. Per arrivare all’OK del club belga serve però ancora fare qualche passo avanti. C’è ancora una distanza da limare fra le parti, prima di poter raggiungere l’accordo.

Questo il video con il punto di Luca Cilli a Sky Sport 24 che riassume la trattativa Buchanan-Inter.

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).