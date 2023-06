VIDEO – Bastoni svela il nuovo pallone della Serie A 2023-2024

La Serie A ha presentato il nuovo pallone ufficiale della campionato 2023-2024 in collaborazione con PUMA (vedi QUI). Alessandro Bastoni, sponsor del brand tedesco, in un video ha presentato il pallone chiamato “Orbita” insieme all’attaccante del Milan, Olivier Giroud.

NUOVO PALLONE – “Per presentare il nuovo pallone Orbita Serie A, il Global Sports Brand ha realizzato la campagna “PLAY IT LIKE” che ha come protagonisti due campioni PUMA: Alessandro Bastoni e Olivier Giroud. La nuova campagna è pensata per chi davvero sogna in grande e vuole diventare l’icona del futuro seguendo le orme dei propri idoli, per passare da fanboy a futuri golden boy”. Di seguito il video della presentazione del pallone pubblicato sulla pagina Twitter della Lega Serie A.

Play it like the greats 🌟 Il nuovo PUMA ORBITA.

Ecco il nuovo pallone ufficiale della #SerieATIM 2023/2024. @pumafootball #PUMAOrbita pic.twitter.com/XA7LG7Ezwf — Lega Serie A (@SerieA) June 14, 2023

Fonte: Pagina Twitter [Lega Serie A]