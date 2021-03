Con l’1-2 di Torino si chiude anticipatamente il mese di marzo del 2021. Per l’Inter solo tre gare disputate, con altrettante vittorie. 5 gol fatti e solo 2 subiti. Tra i gol segnati, abbiamo selezionato i tre più belli: votate il vostro preferito nel sondaggio!

Parma-Inter 1-2: Alexis Sanchez (0-2)

Il primo gol a candidarsi come il più bello del marzo nerazzurro è quello di Alexis Sanchez. Il cileno firma la vittoria di Parma del 4 marzo, segnando entrambe le reti. Per questo sondaggio scegliamo la seconda, più per la costruzione che per la finalizzazione. I nerazzurri recuperano palla appena fuori dalla propria area, e Christian Eriksen traccia un diagonale perfetto per Romelu Lukaku. Il gigante belga parte a spron battuto verso l’area emiliana, e serve poi Sanchez, che deve solo aprire il piattone destro per trovare il raddoppio. Una rete da ammirare partendo dal minuto 1:46 del video dell’Inter:

Inter-Atalanta 1-0: Milan Skriniar (1-0)

Tra le reti più belle dell’ultimo mese nerazzurro si candida anche quella di Milan Skriniar. Al 54′ della sfida difficilissima con l’Atalanta, lo slovacco risolve una mischia negli sviluppi di un calcio d’angolo. Alessandro Bastoni tocca per il compagno di reparto, e Skriniar scocca un rasoterra destro che non lascia scampo. Rivediamo questo gol a partire dal minuto 1:39 del video YouTube della Lega Serie A:

Torino-Inter 1-2: Lautaro Martinez (1-2)

Infine, l’ultima rete nel sondaggio è anche l’ultima dell’Inter a marzo, complice il rinvio della sfida col Sassuolo. All’85’ della gara contro il Torino, Sanchez trova un cross dalla destra verso l’area granata. Lautaro Martinez salta più in alto di tutti, e trova una bellissima frustata di testa, spedendo la palla verso il palo più lontano. È un gol bellissimo, che vale anche i tre punti per il +9 nerazzurro in classifica. Ammiriamo la prodezza del Toro nel video YouTube della Lega Serie A, a partire dal minuto 3:22: