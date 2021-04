Con l’1-0 al Verona si chiude il mese di aprile del 2021. Per l’Inter sei gare disputate, con quattro vittorie e due pareggi. 7 gol fatti e solo 3 subiti. Tra i gol segnati, abbiamo selezionato i quattro più belli: votate il vostro preferito nel sondaggio!

Inter-Sassuolo 2-1: Romelu Lukaku (1-0)

Il primo gol a candidarsi come più bello del mese dell’Inter è quello di Romelu Lukaku al Sassuolo. Una splendida girata di testa (non una specialità per il belga) su cross al bacio di Ashley Young. Possiamo rivedere il gol di Big Rom dal minuto 0:53 del video YouTube del canale della Lega Serie A:

Inter-Sassuolo 2-1: Lautaro Martinez (2-0)

Nella stessa partita mette la firma anche Lautaro Martinez, che si candida assieme al fido compagno nel sondaggio. Ed è proprio Lukaku a servire l’assist per l’argentino, nella più classica delle ripartenze dell’Inter. Il Toro non prova alcun dribbling e, entrato nell’area del Sassuolo, fulmina Consigli con un letale diagonale mancino (minuto 2:00):

Napoli-Inter 1-1: Christian Eriksen (1-1)

Christian Eriksen torna per la seconda volta in stagione in questo sondaggio (vedi precedente), proprio con il suo secondo gol stagionale. Si tratta del primo gol in campionato di quest’anno, per il danese. Ed è il potente mancino con cui il numero 24 firma il pareggio in casa del Napoli. Rivediamo il gol di Eriksen al minuto 2:12 del video YouTube della Lega Serie A:

Inter-Verona 1-0: Matteo Darmian (1-0)

Nel mese di aprile, sei dei quattordici punti raccolti dall’Inter portano la firma di Matteo Darmian. Il numero 36 decide con una rete sia la sfida casalinga con il Cagliari, sia quella contro il Verona. E in entrambi i casi l’autore dell’assist è Achraf Hakimi. Tra le due reti scegliamo la seconda: prima del destro vincente, Darmian si libera anche del marcatore diretto e poi trafigge Silvestri. Riammiriamo il suo gol vittoria al minuto 2:46 del video YouTube della Lega Serie A: