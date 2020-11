SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter a novembre 2020: vota il preferito!

Con lo 0-3 di Sassuolo-Inter si chiude il mese di novembre del 2020. Per l’Inter 2 vittorie, altrettante sconfitte e 1 pareggio tra Serie A e Champions League, 10 gol fatti e 8 subiti. Tra i gol segnati, abbiamo selezionato i tre più belli: votate il vostro preferito nel sondaggio!

Sassuolo-Inter 0-3: Roberto Gagliardini (0-3)

Il primo gol che inseriamo nel sondaggio per la rete più bella del mese di novembre 2020 è anche l’ultimo in ordine cronologico. Contro il Sassuolo Gagliardini ha trovato una rete dal significato molteplice. Innanzitutto, è un gol di pregevolissima fattura: stop di sinistro e destro al volo di collo-esterno, dal limite dell’area. E poi è una marcatura che vendica l’errore di qualche mese fa, sempre contro il Sassuolo; e che rilancia lo status del numero 5 nell’organico di Antonio Conte.

Inter-Torino 4-2: Lautaro Martinez (4-2)

Lautaro Martinez è il goleador nerazzurro di novembre, con tre reti totali. E due di queste entreranno in questo sondaggio. La prima è quella che chiude la rimonta contro il Torino, dopo il doppio svantaggio per l’Inter. Il gol di Lautaro Martinez è scelto non per la finalizzazione, ma per l’azione che lo produce. Lancio di esterno destro, da prima della metà campo e da fermo, di Ivan Perisic che lancia lungo linea Romelu Lukaku. Il belga prosegue la corsa, prima di servire al centro dell’area il numero 10, che supera agilmente Salvatore Sirigu. Due semplici passaggi con lui i nerazzurri coprono 70 metri di campo arrivando al gol.

Real Madrid-Inter 3-2: Lautaro Martinez (2-1)

Ed ecco la seconda rete del Toro a candidarsi come gol del mese di novembre 2020. Anche qui, a rendere indimenticabile questa rete non è la parte finale, bensì come si crea l’occasione. E in questo caso è un bellissimo colpo di tacco, al volo, in girata, di Nicolò Barella. Un colpo che sorprende tutta la difesa del Real Madrid ma non Lautaro Martinez, che attende il pallone in area e lo ribadisce in rete di prima.