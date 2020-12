SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter a dicembre 2020: vota il preferito!

Con l’1-2 di Verona-Inter si chiude il mese di dicembre del 2020. Per l’Inter 6 vittorie e 1 pareggio tra Serie A e Champions League, 14 gol fatti e 6 subiti. Tra i gol segnati, abbiamo selezionato i quattro più belli: votate il vostro preferito nel sondaggio!

Borussia Monchengladbach-Inter 2-3: Romelu Lukaku (1-2)

La prima delle quattro reti più belle segnate dall’Inter nel mese di dicembre è uno di quelli che apre il mese. E porta la firma di Romelu Lukaku, autore di sei delle quattordici marcature nerazzurre a dicembre. Contro i tedeschi, in casa loro, Lukaku si traveste da Superuomo e trascina i nerazzurri a giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League. Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini recuperano palla a centrocampo, e il croato innesca il numero 9. Che indossa l’armatura, resiste a tutti i colpi avversari e incrocia benissimo, di destro, sul secondo palo. Ecco il video (00:39):

Inter-Bologna 3-1: Achraf Hakimi (3-1)

Dopo un buon avvio di stagione, Achraf Hakimi sembrava essere sceso nelle grazie di Antonio Conte. Ma gli è bastata la sua prestazione contro i felsinei per rimettere in bolla le gerarchie. A fine primo tempo, dopo l’1-0 di Lukaku, il marocchino si inserisce benissimo in verticale e trafigge Skorupski in uscita. Ma è nella ripresa che il numero 2 sfodera l’intero repertorio: Arturo Vidal apre dal centro sulla destra, servendo palla sulla corsa a Hakimi che si invola verso l’area accentrandosi, e trovando il sinistro letale dal limite. Ecco il video (da 03:06):

Cagliari-Inter 1-3: Nicolò Barella (1-1)

La trasferta sarda del 13 dicembre inizia nel peggiore dei modi per i nerazzurri. La palla non vuole entrare, Alessio Cragno è in giornata di grazia, e all’intervallo i padroni di casa sono sopra. Per trovare la svolta serve un gesto fuori dall’ordinario, e il destino vuole che capiti sui piedi di Nicolò Barella, idolo di casa. Su un calcio d’angolo dell’Inter, la difesa rossoblu allontana, e il numero 23 trova un fantastico tiro al volo dal limite, che non lascia scampo. Il gol è al minuto 02:15:

Verona-Inter 1-2: Lautaro Martinez (0-1)

Lautaro Martinez conclude il mese di novembre con la palma di miglior gol del mese. A dicembre vive però un mese di flessione, soprattutto fisica. E riesce a sbloccarsi solo alla fine, nell’ultima gara del mese (e dell’anno). Contro il Verona è il Toro ad aprire le marcature, trovando una splendida girata verso il secondo palo sul cross di Hakimi. Il gol è al minuto 01:27: