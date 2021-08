SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter ad agosto 2021: vota il preferito!

L’Inter inaugura la stagione 2021/22 segnando 7 gol (e regalandone appena uno) nel mese di agosto. Tra la goleada al Genoa e il tris in rimonta al Verona, abbiamo selezionato i quattro più belli: votate il vostro preferito nel sondaggio!

Inter-Genoa 4-0: Hakan Calhanoglu (2-0)

Pronti, via e il turco ex Milan piazza un assist e un gol nel primo quarto d’ora ufficiale con la maglia nerazzurra. Al 15′ della gara inaugurale contro il Genoa, Calhanoglu scambia magnificamente con Edin Dzeko, disegnando un ipotetico triangolo sulla trequarti rossoblu. Nel ricevere il pallone di ritorno dal bosniaco, Calhanoglu deve solo aggiustarlo e prendere la mira, per piazzarlo poi nell’angolino basso dove Salvatore Sirigu non può arrivare (minuto 00:50 del video YouTube della Lega Serie A).

Inter-Genoa 4-0: Edin Dzeko (4-0)

Alla prima gara stagionale dei nerazzurri molti fari erano puntati anche sul bosniaco ex Roma. E il nuovo numero 9 dei Campioni d’Italia non delude le aspettative, giocando una splendida partita da regista offensivo. Togliendosi poi lo sfizio di bagnare il suo esordio con la prima rete con l’Inter: all’87’ fissa il punteggio sul 4-0 dando una dimostrazione di come deviare in rete di testa un cross dalla trequarti di Arturo Vidal. Una rete che possiamo ammirare al video 02:08 del video YouTube della Lega Serie A.

Verona-Inter 1-3: Joaquin Correa (1-2)

Il primo sondaggio stagionale sulle reti più belle dell’Inter continua nel segno degli esordienti. La seconda gara, in casa del Verona, porta la firma indelebile di Joaquin Correa. El Tucu, dopo giusto un paio di allenamenti coi nuovi compagni, entra nel secondo tempo, col risultato sull’1-1, e ribalta la sfida. All’83’ incorna perfettamente un traversone di Matteo Darmian, omaggiando quasi il connazionale Hernan Crespo. Rivediamo la prodezza dell’argentino al minuto 02:09 del video YouTube della Lega Serie A.

Verona-Inter 1-3: Joaquin Correa (1-3)

A differenza di Calhanoglu e Dzeko, il Tucu non si accontenta e vuole strafare. E così, alla prima assoluta in nerazzurro, firma addirittura una doppietta (cosa che non succedeva da 10 anni). Il sondaggio dei gol più belli dell’Inter nel mese di agosto 2021 si chiude così con l’aggiunta della rete dell’1-3 al Verona del nuovo 19 nerazzurro. Una rasoiata mancina dal limite, a tempo quasi scaduto, che pone fine alla gara e certifica i tre punti per gli uomini di Simone Inzaghi. Il secondo gol di Correa è visibile al minuto 02:33 del video YouTube della Lega Serie A.