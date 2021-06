Abbiamo selezionato i gol più belli della stagione 2020/21 dell’Inter, conclusasi con lo Scudetto. Votate il vostro preferito nell’ultimo sondaggio della stagione!

SONDAGGIO FINALE – La stagione 2020/21 dell’Inter si conclude con 101 reti dei nerazzurri. Tutte pesanti per la conquista del titolo finale, il diciannovesimo Scudetto della storia nerazzurra. Alcune di queste anche di pregevolissima fattura. Abbiamo quindi messo insieme tutte le reti che hanno vinto il sondaggio mensile sottoposto ai lettori di Inter-News.it, per scegliere il gol più bello della stagione 2020/21 dell’Inter.

Ottobre 2020 – Romelu Lukaku

Il primo gol a vincere i nostri sondaggi mensili è quello di Romelu Lukaku in casa del Genoa. Un dribbling secco nell’area rossoblu, a cui segue una staffilata mancina che spacca la porta. Rivediamo al minuto 1:17 del video YouTube della Lega Serie A:

Novembre 2020 – Lautaro Martinez

Dopo BigRom, non poteva mancare anche il fedele compagno di reparto. Lautaro Martinez entra in questa classifica (e non sarà l’unica volta) con il gol siglato in casa del Real Madrid. Una bella conclusione al volo dopo il fantastico assist di tacco di Nicolò Barella. Ammiriamo la perla del Toro dal minuto 0:43 del video YouTube pubblicato dal club spagnolo:

Dicembre 2020 – Nicolò Barella

E a proposito del numero 23, non poteva mancare il suo primo gol stagionale. Una straordinaria botta al volo dal limite con si apre la rimonta sul Cagliari dello scorso 13 dicembre. Rivediamo la magia di Nicolò Barella dal minuto 2:15 del video YouTube della Lega Serie A:

Gennaio 2021 – Christian Eriksen

Altro ingresso di qualità nel sondaggio finale, con la magistrale punizione di Christian Eriksen. Un colpo da maestro che decide il derby di Coppa Italia sul Milan al 97′, portando i nerazzurri in semifinale. Riviviamo la magia del numero 24 dal minuto 4:21 del video YouTube dell’Inter:

Febbraio 2021 – Romelu Lukaku

Ritorna il gigante numero 9, con il gol che indirizza pesantemente la stagione nerazzurra. Stiamo ovviamente parlando della corsa fiammante verso la porta del Milan, nel derby di ritorno in campionato. Lukaku punta la porta e beffa tutti con un mancino potente ma preciso dal limite. Rivediamo il suo gol dal minuto 3:15 del video YouTube della Serie A:

Marzo 2021 – Lautaro Martinez

Il numero 10 torna in questa graduatoria con lo splendido colpo di testa che vale la vittoria in casa del Torino per 1-2. Rivediamo la sua torsione al minuto 3:22 del video YouTube della Serie A:

Aprile 2021 – Christian Eriksen

Il numero 24 torna in classifica con la staffilata mancina che vale il pareggio in casa del Napoli. Si tratta del suo secondo gol stagionale, il primo in campionato. Rivediamo il gol di Eriksen al minuto 2:12 del video YouTube della Lega Serie A:

Maggio 2021 – Christian Eriksen

Terza e ultima apparizione del danese in questa graduatoria. Il gol più bello di maggio, infatti, è il tiro di Eriksen che apre le marcature contro il Crotone. Un gol che, meno di 24 ore dopo, diventerà subito il gol scudetto. Rivediamolo al minuto 1:56 del video YouTube della Lega Serie A: