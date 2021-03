SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter a febbraio 2021: vota il preferito!

Con il 3-0 al Genoa si chiude il mese di febbraio del 2021. Per l’Inter 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta tra Serie A e Coppa Italia, 12 gol fatti e solo 2 subiti. Tra i gol segnati, abbiamo selezionato i quattro più belli: votate il vostro preferito nel sondaggio!

Fiorentina-Inter 0-2: Nicolò Barella (0-1)

La prima rete a candidarsi tra le più belle dei nerazzurri nell’ultimo mese è quello di Nicolò Barella contro la Fiorentina. Al minuto 31 della sfida contro i viola, il numero 23 sblocca il risultato con un meraviglioso destro ad effetto da fuori area, che vale lo 0-1 Inter. Rivediamo il suo gol al minuto 0:49 del video YouTube dell’account della Serie A:

Inter-Lazio 3-1: Lautaro Martinez (3-1)

Contro la Lazio i nerazzurri trovano una vittoria importantissima, che genera l’entusiasmo necessario a bissare il successo nel derby della settimana successiva. Dei tre gol rifilati ai biancocelesti, scegliamo il terzo, siglato da Lautaro Martinez. Al 64′, poco dopo il 2-1 di Milinkovic-Savic, l’Inter chiude nuovamente la gara piazzando una ripartenza letale. I nerazzurri recuperano palla al limite dell’area, e Marcelo Brozovic lancia in verticale Romelu Lukaku. Il gigante nerazzurro si invola verso l’area della Lazio ridicolizzando Marco Parolo, e servendo a Lautaro Martinez il più semplice dei palloni da spingere in rete. Rivediamo il gol dal minuto 3:07 del video YouTube dell’account della Serie A:

Milan-Inter 0-3: Romelu Lukaku (0-3)

La terza rete in questo sondaggio assomiglia a quella soprastante. Nel derby di ritorno di campionato Lukaku è un protagonista secondario, con l’assist per il gol istantaneo di Lautaro Martinez. Poi al 66′ il numero 9 sale in cattedra e si avvia prepotente verso l’area rossonera, scagliando in porta un mancino letale per lo 0-3 nerazzurro. Assistiamo di nuovo al gol di Lukaku dal minuto 3:15 del video YouTube della Serie A:

Inter-Genoa 3-0: Romelu Lukaku (1-0)

Lukaku è ancora protagonista di questo sondaggio, grazie alla rete che sblocca la gara col Genoa dopo 32″. Lautaro Martinez anima subito il legame con l’amico belga, lanciando verso la porta genoana. Il belga non fa prigionieri, sceglie di andare sul destro e trova il diagonale del vantaggio. Che possiamo rivedere dal minuto 0:18 nel video YouTube della Serie A: