SONDAGGIO – Gol piÃ¹ bello dell’Inter a febbraio 2020: vota il preferito!

SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter a febbraio 2020: vota il preferito!

Con il 2-1 di Inter-Ludogorets si chiude il mese di febbraio 2020. Un mese che si chiude con la vittoria del derby contro il Milan e il passaggio agli ottavi di Europa League (qui il sorteggio), ma anche con le sconfitte contro Lazio (in campionato) e Napoli (in Coppa Italia). Per l’Inter 11 gol fatti e 6 subiti. Tra i gol segnati, abbiamo selezionato i tre più belli: votate il vostro preferito nel sondaggio!

Udinese-Inter 0-2: Romelu Lukaku (0-1)

Una partita in cui l’Inter ha faticato a colpire i bianconeri di Luca Gotti. Ci ha pensato tuttavia Romelu Lukaku, sebbene senza il suo fido compagno Lautaro Martinez. Al 64′, dopo essere stato in penombra per gran parte dell’avvio, il belga viene pescato fortunosamente da Nicolò Barella in area. Giusto il tempo di aggiustarsi il pallone sull’amato piede sinistro, e scoccare un rasoterra che si infila tra le gambe del difensore e sotto le braccia di Musso.

Inter-Milan 4-2: Marcelo Brozovic (1-2)

Quello di Marcelo Brozovic (capitano nell’occasione) a suo modo il gol più decisivo nel derby di ritorno, perché raddrizza lo 0-2 con cui si chiude il primo tempo di Inter-Milan. Una botta di sinistro, di collo pieno, da fuori area, che non lascia scampo a Donnarumma. Un gol che arriva al 51′, azzannando i rossoneri subito in avvio di ripresa e riportando il derby sui binari nerazzurri.

Inter-Milan 4-2: Stefan de Vrij (3-2)

Il gol con cui Stefan de Vrij riporta l’Inter sopra nel derby ha un quoziente di difficoltà elevatissimo. Una girata di testa sul secondo palo, ad altezza ridotta, in anticipo sull’intervento – di piede – di Romagnoli. Pregevolissima fattura, unita al peso specifico rappresentato nell’atlante emozionale della partita.

Ludogorets-Inter 0-2: Christian Eriksen (0-1)

I tifosi dell’Inter non aspettavano altro dal suo arrivo a Milano. Peccato solo che il primo gol di Christian Eriksen in nerazzurro sia arrivato lontano da San Siro, ma non per questo è meno importante. Una botta secca da 15 metri, con la palla aggiustata da Lukaku, che trafigge Iliev per il vantaggio nerazzurro. Ancor più bello sarebbe stato il gol successivo, di sinistro, se la traversa non si fosse opposta.