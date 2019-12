SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter a dicembre 2019: vota il preferito!

Con la goleada di Inter-Genoa si chiude il mese di dicembre del 2019. Per l’Inter 4 vittorie e 1 sola sconfitta tra Serie A e Champions League, 12 gol fatti e 6 subiti. Tra i gol segnati, abbiamo selezionato i tre più belli: votate il vostro preferito nel sondaggio!

Inter-SPAL: Lautaro Martinez (1-0)

Lautaro Martinez ha abituato i tifosi nerazzurri a festeggiare già nei primi minuti, e contro la SPAL non delude. Al 16′ timbra il cartellino con un gol di pregevole fattura. L’Inter approfitta di un errore dei ferraresi per recuperare palla a centrocampo: se ne impossessa il Toro, che si invola verso la porta e, dal limite dell’area, scossa un rasoterra velenoso. Palla che entra a fil di palo, primo dei due gol con cui Lautaro Martinez affonda la SPAL.

Inter-Barcellona: Romelu Lukaku (1-1)

In questo gol, ancora una volta è protagonista la coppia dei sogni dell’attacco nerazzurro. In svantaggio nella partita decisiva per il passaggio agli ottavi (poi sfumato), Lautaro Martinez protegge benissimo la palla al limite e appoggia piano per Romelu Lukaku. Il belga scocca un sinistro meraviglioso, che vale il momentaneo pareggio dell’Inter.

Inter-Genoa: Romelu Lukaku (4-0)

Il sondaggio si chiude ancora con Romelu Lukaku protagonista, ancora con un gol casalingo. Alla prima presenza senza il fido compagno argentino, Lukaku regge l’attacco dell’Inter sulle sue possenti spalle. Prima firma il vantaggio con una perfetta incursione di testa, poi serve l’assist a Roberto Gagliardini per il 2-0. Chiude una prestazione eccellente con un gol fantastico. Riceve palla da Antonio Candreva nei pressi dell’area, se la aggiusta facendo due passi laterali e fa partire un missile perfetto, che si insacca meravigliosamente sotto l’incrocio.