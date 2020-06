Zhang si unisce (di nuovo) al coro contro il razzismo nel #BlackoutTuesday

Il Presidente Zhang non perde tempo quando c’è da manifestare il proprio – e quello di tutta la famiglia sia Suning sia Inter – dissenso contro il razzismo. Questo il suo messaggio in occasione del #BlackoutTuesday odierno

NO AL RAZZISMO – Non è bastata la campagna BUU (“Brothers Universally United”) presentata poco meno di un anno fa con tutta l’Inter. Il Presidente Steven Zhang scende nuovamente in campo contro il razzismo in occasione del “Blackout Tuesday“, com’è stato ribattezzato questo martedì in seguito alle vergognose vicende che giungono dagli USA negli ultimi giorni. Anzi, #BlackoutTuesday sui social. Un’immagine nera. Completamente nera. E un messaggio chiarissimo. Il messaggio di Zhang è semplice: “No al razzismo”. Siamo tutti uguali, a prescindere dal colore della pelle (come suggerito dalle emoji utilizzate, ndr). Di seguito il post pubblicato da Zhang su Instagram.