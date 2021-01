Zhang senza parole per la punizione di Eriksen in Inter-Milan

Condividi questo articolo

Steven Zhang presidente Inter

Anche Steven Zhang, presidente dell’Inter, rimane senza parole la punizione con cui Eriksen regala la vittoria al termine di Inter-Milan.

MERAVIGLIA – Steven Zhang rimane vittima della sindrome di Stendhal al termine di Inter-Milan. Il presidente nerazzurro è senza parole per la bellezza della punizione con cui Christian Eriksen segna la vittoria in rimonta in questo derby di Coppa Italia. Dovendo trovare un’emoji per descrivere il gol del danese, Zhang non ha dubbi: