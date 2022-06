FOTO – Zhang riaccoglie Lukaku… E dà un indizio sul numero di maglia!

Steven Zhang riaccoglie ufficialmente Romelu Lukaku all’Inter, al termine di una giornata pienissima per il giocatore belga. Nella foto pubblicata dal Presidente nerazzurro sul suo profilo Instagram ufficiale arriva anche un indizio sul numero di maglia…

LA PAURA FA… – Romelu Lukaku e Steven Zhang posano sorridenti sulla terrazza della sede dell’Inter. Soddisfatti dopo un ritorno voluto tantissimo da entrambe le parti (vedi foto). Specialmente dall’attaccante belga, che ha fatto di tutto per convincere il Chelsea a essere lasciato partire (per ora) in prestito. Ma una domanda incuriosisce i tifosi: con il numero 9 sulla schiena di Edin Dzeko, quale numero prenderà Big Rom?

Un indizio potrebbe averlo dato proprio il Presidente, che nel commento alla foto pubblicata cita due volte il numero 90. “Guardate un po’ chi è tornato… 90 è la nostra nuova arma. Un pezzo da 90“. Che sia proprio questo il numero scelto?