Zhang Jr., auguri nerazzurri a tutto il mondo Inter: il suo messaggio

Steven Zhang presidente Inter

Come spesso succede nei tempi dei social network, anche Steven Zhang – Presidente dell’Inter – ha voluto fare i suoi personali auguri di Natale attraverso il suo profilo “Instagram” ufficiale.

TANTI AUGURI – Steven Zhang affida ai suoi canali social gli auguri di Natale e di un sereno 2021 a tutti i tifosi nerazzurri (e non). Proprio sul suo profilo “Instagram”, infatti, il Presidente dell’Inter ha pubblicato un’immagine a tema con la campagna natalizia della società. Il messaggio è semplice, ma non per questo meno apprezzabile. “Buon Natale e felice anno nuovo”. Dopo la vittoria di ieri sul campo del Verona, per i nerazzurri – almeno sportivamente – saranno sicuramente delle buone feste.