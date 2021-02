Zhang esulta dopo il 3-1 contro la Lazio: Â«Forza Inter!Â»

Zhang esulta dopo il 3-1 contro la Lazio: «Forza Inter!»

Condividi questo articolo

Steven Zhang presidente Inter

Steven Zhang, presidente dell’Inter, esulta al termine della vittoria per 3-1 sulla Lazio. Tre punti che valgono il primo posto in classifica, a sette giorni dal derby.

SORPASSO – Steven Zhang, presidente dell’Inter, esulta al termine di Inter-Lazio. E i motivi sono tanti. In primis, la bella vittoria per 3-1 sui biancocelesti. Che vale soprattutto il sorpasso sul Milan in classifica, a una settimana dal derby di ritorno. Un ottimo modo, per il presidente nerazzurro, per festeggiare anche il Capodanno cinese. Ecco il suo messaggio a fine partita: