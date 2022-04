Zhang in estasi dopo Inter-Milan di Coppa Italia: «Milano siamo noi!»

Zhang applaude l’Inter che ha battuto il Milan ed è approdata in finale di Coppa Italia (vedi articolo). Il presidente, sui propri social, celebra il grande successo nerazzurro.

NUMERO UNO – Steven Zhang al settimo cielo dopo il netto successo dell’Inter in Coppa Italia contro il Milan. I nerazzurri accedono alla finale dove incontreranno la vincente dell’altra semifinale tra Juventus e Fiorentina. Il presidente nerazzurro, sui propri social, non trattiene l’entusiasmo per questo grande risultato dei suoi: “Milano Siamo Noi! Finale”. Ad accompagnare il commento, l’immagine della stupenda coreografia della Curva Nord. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Steven Zhang