Zhang, il commento del presidente dopo Juventus-Inter: «Andiamo avanti!»

Zhang si gode i tre punti dell’Inter in trasferta in casa della Juventus di Allegri (vedi articolo). Il presidente nerazzurro ha commentato la sfida attraverso i propri canali social.

NUMERO UNO – Steven Zhang, presente in tribuna insieme al resto della dirigenza nerazzurra, ha assistito alla grande vittoria dell’Inter in casa della Juventus. I nerazzurri di Simone Inzaghi si sono imposti per 0-1 grazie al rigore trasformato da Hakan Calhanoglu al termine della prima frazione di gara. Il presidente, sui propri social, ha postato un’immagine del pullman dei campioni d’Italia davanti all’Allianz Stadium e ha commentato: “Andiamo avanti”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Steven Zhang