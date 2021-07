Zenga: «Benvenuto Inzaghi. Credo in te. Porta l’Inter dove merita»

Walter Zenga non ha mai nascosto il suo grande sogno: allenare l’Inter. L’ex portiere nerazzurro non manca mai però di sostenere la sua squadra e – in questo caso – dare il benvenuto al nuovo allenatore Simone Inzaghi

BENEDIZIONE – «Prendila per mano e portala dove merita. Credo in te. Ben arrivato S1MONE». Con queste parole sul suo account Instagram Walter Zenga ha dato il benvenuto sulla panchina dell’Inter a Simone Inzaghi.

https://www.instagram.com/p/CRHKP4zKpnJ/?utm_source=ig_web_copy_link