Zanetti premiato e orgoglioso: «Grazie per le belle parole!»

Javier Zanetti ha ricevuto un premio speciale da parte della World Sport Organization. L’ex capitano e attuale Vicepresidente dell’Inter ha voluto pubblicare il suo ringraziamento per l’accaduto.

PREMIATO – Campione dentro e fuori dal campo. Questo è stato, è e sarà sempre Javier Zanetti. L’ex capitano e attuale Vicepresidente dell’Inter è stato infatti insignito di un premio da parte della World Sport Organization proprio per le sue qualità umane.

“Grazie per il premio e per le vostre parole: La World Sport Organization è onorata di premiare Javier Adelmar Zanetti in qualità di leggenda del mondo del calcio con la miglior reputazione al mondo, per il suo incredibile e apprezzabile impegno in azioni positive nei confronti dell’umanità“. Così ha voluto esprimere il suo orgoglio e ringraziamento.