Zalewski dà addio alla Roma: «Ho sempre dato tutto!»

Nicola Zalewski, annunciato come nuovo giocatore dell’Inter, ha salutato i tifosi della Roma ricordando l’affetto che lo legherà sempre ai colori giallorossi.

IL MESSAGGIO – Nicola Zalewski è ufficialmente un calciatore dell’Inter dopo l’opzione di riscatto attivata dai nerazzurri per 6,5 milioni di euro. Il polacco, nato a Tivoli, ha voluto salutare in maniera affettuosa i suoi vecchi tifosi, riportando alla mente i momenti vissuti insieme: «Ciao Roma, abbiamo passato momenti indimenticabili, momenti di gioie e di dolori, da Tirana a Budapest. Sono entrato a Trigoria che ero solo un bambino, sono cresciuto con questi colori addosso, dando sempre tutto me stesso, anche nei momenti difficili».

Zalewski chiosa: alla Roma un ringraziamento speciale

NON DIMENTICA – Zalewski ha poi proseguito «Grazie a tutti, gli addetti ai lavori, tutti i ragazzi del dietro le quinte, la squadra, lo staff tecnico, la società, i mister che mi hanno allenato dalle giovanili alla prima squadra, ed i tifosi.

Ciao Roma».

NUOVO CAPITOLO – Con il suo addio alla Roma, Zalewski ambisce a tagliare nuovi traguardi nel calcio italiano e internazionale. La sua crescente centralità nello scacchiere tattico dell’Inter – data dalla sua polifunzionalità e dalla voglia mostrata finora – ha convinto dirigenza e staff tecnico a compiere il passo del riscatto. Nella consapevolezza di aver trovato l’uomo giusto a una cifra tutt’altro che onerosa.