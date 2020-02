Young: “Inter-Milan, che sensazione! Gara ribaltata grazie ai tifosi, loro…”

Condividi questo articolo

Ashley Young ha pubblicato un messaggio tramite il proprio account Twitter sulla vittoria in rimonta nel derby Inter-Milan

TWEET – Ashley Young si complimenta con i tifosi dell’Inter per l’importante aiuto dato alla squadra per rimontare ed infine battere il Milan nel derby Inter-Milan giocato ieri sera. A seguire quanto scritto dall’esterno inglese su Twitter: “Che sensazione!!! L’atmosfera allo stadio e il frastuono che i nostri tifosi hanno fatto ci hanno aiutato a ribaltare la partita, sembrava che il posto fosse in fiamme, era elettrizzante!“.