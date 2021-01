Wanda Nara: Â«Lasciare Milano? La cosa migliore da fareÂ»

Wanda Nara: «Lasciare Milano? La cosa migliore da fare»

Wanda Nara

Durante una sessione di domande e risposte nelle storie “Instagram”, Wanda Nara ha espresso tutta la sua soddisfazione nella scelta di aver lasciato Milano, cittá dell’Inter dove giocava – fino a due stagioni fa – il marito Mauro Icardi.

NESSUN DISPIACERE – Wanda Nara non rimpiange il passato. In questo caso a Milano e, inevitabilmente, legato all’Inter. Sì, perché è proprio lí dove giocava il marito Mauro Icardi fino a due stagioni (o meglio, una e mezza) fa, prima di passare al Paris Saint-Germain. Sul suo profilo “Instagram”, nella sezione “stories”, la moglie-manager dell’attaccante argentino ha risposto a una domanda riguardo a un possibile dispiacere nell’aver lasciato il capoluogo lombardo: «Per niente, ho sempre saputo che sarebbe stata la cosa migliore da fare… Per continuare a crescere in ogni aspetto(torno sempre perché le nostre case, gli amici, famgilia ecc. sono ancora lì)».