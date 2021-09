Vinicius pronto per Inter-Real Madrid: «Che Dio ci benedica»

Vinicius è pronto per Inter-Real Madrid di questa sera, sfida valevole per la prima giornata della Champions League 2021-2022. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, il brasiliano ha espresso le sue emozioni in vista del calcio d’inizio.

GRANDE EMOZIONE – Vinicius è pronto per Inter-Real Madrid di questa sera. Il brasiliano era già stato decisivo nella sfida dello scorso anno in Spagna, con l’assist per il 3-2 finale di Rodrygo. L’esterno dei blancos, attraverso una storia sul suo profilo ufficiale Instagram, ha espresso la sua carica per la gara in programma alle 20.45: “Che Dio ci benedica!”

DEBUTTO – Anche Vinicius è dunque pronto per Inter-Real Madrid di questa sera. Nel debutto delle due squadre in questa edizione della Champions League, il brasiliano dovrebbe partire titolare, completando il tridente d’attacco insieme a Lucas Vazquez e a Karim Benzema.