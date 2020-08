VIDEO – Zanetti, compleanno perfetto grazie a Inter-Bayer Leverkusen

Javier Zanetti festeggia il regalo perfetto con Inter-Bayer Leverkusen. Ecco il video pubblicato al fischio finale.

AUGURI – Doppia festa per Javier Zanetti, al termine di Inter-Bayer Leverkusen. Il vicepresidente nerazzurro vede nell’approdo alla semifinale di Europa League il regalo perfetto per i suoi 47 anni. Ecco il video pubblicato dalla leggenda dell’Inter, direttamente dal campo di gioco: “BEL REGALO DI COMPLEANNO!!! ⬛️🟦💪🏼 GRAZIE PER I TANTISSIMI AUGURI!!! GRACIAS POR TODOS LOS SALUDITOS!! THANKS FOR THE GREETINGS!!.