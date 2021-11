VIDEO − Vigilia di Inter-Napoli, Dimarco ci crede: «Forza Inter»

Poco meno di 24 ore e l’Inter scenderà in campo contro il Napoli. Il match è in programma domani al Meazza a partire dalle 18.00. Federico Dimarco prova a caricare l’ambiente

VIGILIA − Si avvicina Inter-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata di campionato. Crocevia importante per i nerazzurri che sono a caccia del primo successo in uno scontro diretto e vogliono cogliere l’opportunità per accorciare dai partenopei primi in classifica. Il laterale sinistro Dimarco ha voluto caricare l’ambiente postando un video sul suo account Twitter con tanto di didascalia: «Forza Inter».

A meno di clamorose sorprese, Dimarco partirà dalla panchina in Inter-Napoli. Preferito, infatti, a sinistra Ivan Perisic (vedi probabile formazione).