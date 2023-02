VIDEO – Tanti auguri a Acerbi, il nuovo perno della difesa dell’Inter

Oggi compie trentacinque anni Francesco Acerbi, il difensore dell’Inter in prestito dalla Lazio per questa stagione. La volontà da entrambe le parti è di continuare anche la prossima stagione, intanto il club nerazzurro pubblica su Twitter un video di auguri.

AUGURI – L’Inter fa gli auguri in un modo speciale a Francesco Acerbi, il difensore di proprietà della Lazio in prestito a Milano. Il club nerazzurro pubblica su Twitter un video in cui ci sono tutti i momenti più importanti della stagione del difensore, ora perno fondamentale della retroguardia di Simone Inzaghi.