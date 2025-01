VIDEO – Sparta Praga-Inter, ecco il migliore in campo! Bomber

L’Inter ieri sera ha vinto contro lo Sparta Praga con il risultato di 1-0. Ha ipotecato quasi la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, il club ha pubblicato il migliore in campo votato dai tifosi su X.

PARTITA – Sparta Praga-Inter ha portato buone notizie a Simone Inzaghi e tutto il club nerazzurro. La squadra ha portato a casa il risultato con il minimo sforzo, imponendosi con il risultato di 1-0. Il gol è arrivato nel primo tempo al minuto 12 e nel corso della gara gli undici dell’allenatore piacentino hanno gestito il vantaggio. Ora il percorso europeo vede l’ultima partita da giocare mercoledì prossimo contro il Monaco: basta solo un pareggio per il matematico passaggio al prossimo turno.

Sparta Praga-Inter, il voto dei tifosi sul migliore in campo!

PRESTAZIONE – Come accade sempre l’Inter ha lasciato spazio al voto dei tifosi per scegliere il migliore in campo della gara di Praga. I supporters non hanno avuto dubbi a riguardo: ecco il post pubblicato dal club.

Lautaro Martinez ha segnato il gol decisivo e ottenuto il premio di MVP. Ha eguagliato Adriano tra i migliori marcatori della UEFA Champions League con la maglia dell’Inter ed ha dato continuità all’ottimo rendimento delle ultime gare. Anche domenica avrà l’occasione con il Lecce per colpire al Via del Mare in campionato.