VIDEO – Spalletti: “Mascherine unici titolari in grado di farci vincere”

Condividi questo articolo

Spalletti

Nella lotta al Covid-19 scende in campo anche Luciano Spalletti. Ecco il messaggio dell’ex tecnico dell’Inter, in un video.

TITOLARI – Potesse allenare di nuovo, Luciano Spalletti schiererebbe titolari le mascherine. Un messaggio forte da parte del tecnico di Certaldo, che scende in campo per promuovere l’uso di questi dispositivi. Che svolgono un ruolo fondamentale nella lotta al Covid-19, e che non devono mai mancare proprio come in un undici titolare. Ecco il video-messaggio pubblicato dall’ex allenatore dell’Inter per incentivare le persone a usare le mascherine. Questo il commento correlato: “Gli unici titolari in grado di farci vincere questa partita sono quelli che indossano la mascherina. È tornato il momento di fare la differenza. FACCE TOSTE E AVANTI! 👊“.