VIDEO – Mkhitaryan esulta: «Scudetto al derby indimenticabile»

Henrikh Mkhitaryan esulta ancora per la stagione storica conclusa con la vittoria dello Scudetto con l’Inter. Il giocatore armeno pubblica un video su X con annesso pensiero.

VITTORIA – Alle 22.43 del 22 aprile l’Inter ha scritto la storia! La squadra nerazzurra ha vinto il suo ventesimo Scudetto conquistando la seconda stella proprio ai danni del Milan. Nel derby di Milano gli uomini di Simone Inzaghi hanno trovato i tre punti grazie alle reti di Francesco Acerbi e Marcus Thuram, umiliando definitivamente il club rossonero. Henrikh Mkhitaryan fatica a dimenticare quella serata e pubblica un video su X.

What an unforgettable season! 🔥 We’ve made history by winning the Scudetto – in the derby – so there couldn’t have been a more special way to deliver our second star ⭐⭐ Thank you so much for your incredible support, amazing as ever! See you soon! 🖤💙#ForzaInter #IM2Stars… pic.twitter.com/lVQ6MTyLmd

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) May 31, 2024