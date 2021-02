VIDEO – Milan-Inter, tifosi nerazzurri caricano la squadra fuori San Siro

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Tifosi nerazzurri con bandiere e striscioni si trovano all’esterno dello stadio San Siro per caricare la squadra in vista di Milan-Inter

VIDEO – Migliaia di tifosi dell’Inter sono fuori San Siro intonando cori in vista del Derby Milan-Inter che si giocherà tra poche ore. I sostenitori nerazzurri si trovano nell’area adiacente allo stadio sventolando bandiere per caricare la squadra di Antonio Conte. In caso di vittoria, la formazione nerazzurra allungherebbe su quella rossonera con quattro punti vantaggio sull’attuale seconda in classifica. A seguire il filmato condiviso da Marco Barzaghi su Instagram.