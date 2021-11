VIDEO – Milan-Inter, manca sempre meno! L’arrivo dei nerazzurri a San Siro

Milan-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 20.45, valida per la dodicesima giornata di Serie A (QUI le formazioni ufficiali). I nerazzurri sono arrivati a San Siro come testimonia il club su Twitter

PROVE DI AVVICINAMENTO – Manca davvero pochissimo al fischio d’inizio di Milan-Inter, derby valido per la dodicesima giornata di Serie A. I nerazzurri, distanti 7 punti in classifica dai rossoneri primi in classifica, vogliono provare ad accorciare per avvicinarsi ai piani alti. Per farlo, Simone Inzaghi ha deciso di affidarsi alla formazione tipo, con il grande ex Hakan Calhanoglu dal 1′.

ARRIVO – Intanto l’Inter è arrivata a San Siro, come testimonia il video Twitter del club nerazzurro: “Eccoci! I ragazzi sono arrivati a San Siro”. L’attesa sta quasi per terminare.