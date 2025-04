VIDEO – Milan-Inter 1-2, sono le 22.43! Un anno dalla notte da sogno

Un anno fa, precisamente un anno fa, l’Inter batteva il Milan con il risultato di 2-1 e festeggiava allo stadio San Siro il ventesimo scudetto della sua storia. Il club ricorda la notte da sogno con un video su X.

OGGI – Il 22 aprile 2025 è un giorno totalmente diverso rispetto ad un anno fa. Oggi l’Inter è in corsa in tre competizioni ed ogni partita è decisiva per il prosieguo dell’anno. Oggi la squadra di Simone Inzaghi sogna il Triplete, ma alle spalle ha anche l’incubo di rimanere con le mani vuote. Niente è sicuro e il brivido continuerà ancora per tante settimane. Il club però non vuole dimenticare ciò che è successo dodici mesi fa.

Milan-Inter, un anno fa la storia!

RICORDO – Il 22 aprile 2024 l’Inter batteva il Milan in campionato con il risultato di 2-1 e vinceva ufficialmente il ventesimo scudetto della sua storia. Prima Francesco Acerbi, poi Marcus Thuram avevano sancito il successo nerazzurro in casa dei cugini. Alle 22.43 il club di viale della Liberazione diventava campione d’Italia con Simone Inzaghi per la sua prima volta in carriera. Al medesimo orario, non a caso, il profilo X ha pubblicato un video tributo.

L’Inter un anno fa scrisse la storia del derby meneghino, domani può confermarsi e scacciare il tabù di quest’anno eliminando il Milan dalla Coppa Italia!