VIDEO – Lukaku non si ferma mai: “Quel lavoro extra dopo l’allenamento…”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha pubblicato un video mentre si sta allenando nel ritiro della Nazionale del Belgio

VIDEO – Romelu Lukaku sempre sul pezzo, anche all’interno del ritiro della Nazionale del Belgio. Infatti l’attaccante dell’Inter si trattiene in campo anche al termine dell’allenatore, come mostra in questo filmato che lui commenta così nella didascalia del suo post pubblicato tramite il proprio profilo Instagram. “Quel lavoro extra dopo l’allenamento aiuta a lungo termine“.